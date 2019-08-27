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Советник Трампа анонсировал визит в Киев

06:30, 27 августа 2019
Политика
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Джон Болтон / REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «с нетерпением» ждет предстоящих встреч с украинскими партнерами в Киеве.

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Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.

«Президент (США Дональд Трамп - УНИАН) провел результативные встречи в Биаррице на саммите G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента (Украины Владимира) Зеленского по реформам и его видение создания более сильной и процветающей Украины», - написал Болтон.

В то же время конкретной даты советник Трампа не назвал.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявляет, что в США ожидают от Украины формирования нового правительства и реализации задекларированных намерений перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Теги: #США#Джон Болтон