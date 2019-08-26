В США ждут от Зеленского обещанных реформ перед его визитом в Вашингтон - Волкер

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США еще не определена.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявляет, что в США ожидают от Украины формирования нового правительства и реализации задекларированных намерений перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью на телеканале "Прямой".

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"Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые объявлял господин Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сегодня, пока формируется правительство. Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем", - заявил Волкер.

По словам Волкера, Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что новый парламент еще не начал работать.

«Это произойдет уже в ближайшие недели, и тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим тесно работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив», - добавил спецпредставитель США.

"И мы бы хотели, чтобы во время визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - сказал Волкер.

Также он отметил, что дата визита Зеленского в Соединенные Штаты еще не определена.

"Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому возможно они смогут встретиться именно там и побеседовать, но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер. (1 сентября в Варшаве с участием лидеров многих стран пройдут мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны - УНИАН).