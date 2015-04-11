Канада направляет военную миссию в Украину - СМИ

14:14, 11 апреля 2015
Политика
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Канада направляет в Украину военную миссию для обучения украинских бойцов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CTV.

Канада відправляє військову місію в Україну / sunhome.ru

Как сообщает СМИ, в настоящее время правительство Канадыпрорабатывает детали предстоящей миссии, которая может сконцентрироваться на цели проведения совместных тренировок. При этом отмечается, что канадские военные в боевых действиях задействованы не будут, пишет Громадське.

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Есть также вероятность, что военные будут сотрудничать с американскими союзниками, которые начинают подготовку Нацгвардии 20 апреля.

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