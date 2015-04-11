Канада направляет военную миссию в Украину - СМИ

Как сообщает СМИ, в настоящее время правительство Канадыпрорабатывает детали предстоящей миссии, которая может сконцентрироваться на цели проведения совместных тренировок. При этом отмечается, что канадские военные в боевых действиях задействованы не будут, пишет Громадське.

Читайте такжеКанада выделит 7 миллионов долларов на реформы в Украине

Есть также вероятность, что военные будут сотрудничать с американскими союзниками, которые начинают подготовку Нацгвардии 20 апреля.