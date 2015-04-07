Канадский оркестр уволил пианистку за российскую пропаганду

Сама Лиса 6 апреля в Facebook назвала причиной своего увольнения то, что она «воспользовалась правом на свободу слова», пишет Радио Свобода.

Генеральный директор оркестра Джефф Мелансон сказал, что «провокационные комментарии Лисицы затенили ее прошлые выступления» на сцене.

Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод сообщил, что Лисица называла украинское правительство «нацистским» и утверждала, что украинская власть вводит «фильтрационные лагеря» для этнических русских.

Читайте также"Роснефть" увидела в Канаде "бандеровское лобби"Валентина Лисица родилась в Киеве в 1973 году, эмигрировала в США в 1991 году. Она утверждает , что ее этническое происхождение является российским и польским.

В Канаде живут около миллиона с четвертью людей, которые считают Украину своей исторической родиной. Канадская власть поддерживает Украину в борьбе против поддерживаемых Россией сепаратистов.