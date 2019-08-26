Разумков ожидает поступления всех предложений по руководству комитетов ВР до вечера: позиция ОПЗЖ не совсем понятна

Завтра утром должно состояться заседание подгруппы Подготовительной депутатской группы, а сама группа должна начать заседание в 12.00.

Новоизбранный депутат от “Слуги народа”, председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков считает, что уже к вечеру будут собраны все предложения по руководящему составу в комитетах Верховной Рады IX созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы.

Отвечая на вопрос, за кем сейчас задержка в вопросе формирования комитетов и о том, что вроде еще не все партии подали свои кандидатуры в комитеты, он отметил: "Это тоже правда. Я думаю, что к вечеру мы получим уже все предложения относительно руководящего состава в комитетах, и утром выйдем с какой-то консолидированной позицией".

Разумков также сообщил, что сегодня на заседании не обсуждались окончательные позиции по должности вице-спикера парламента. В то же время, отметил он, свою позицию на заседании подгруппы выразили новоизбранные депутаты-самовыдвиженцы. "Но решение будет приниматься на заседании общей Подготовительной депутатской группы", - подытожил Разумков.

На уточнение, какую кандидатуру предлагали самовыдвиженцы, он предложил дождаться завтрашнего заседания.

Также на вопрос о том, что якобы руководство в Комитете по свободе слова отдают "Оппозиционной платформе - За жизнь", Разумков отметил: "Мы предлагали несколько комитетов нашим коллегам по парламенту ... Будет корректно, если мы дождемся результативной части, потому что позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не совсем сегодня понятна. Они и берут, и не берут. Давайте дождемся, потому что мы не видим и предложений по многим из комитетов от этой политической силы".

В то же время, на вопрос о том, что якобы "Голосу" отдают 15 руководящих должностей в комитетах ВР, Разумков ответил, что не высчитывал сейчас квоту. "Потому что по некоторым позициям сегодня тоже состоялось голосование. И я думаю, что пока рано об этом говорить. Решение относительно окончательных предложений для Верховной Рады IX созыва будет приниматься на Подготовительной депутатской группе".

Кроме того, на вопрос, обсуждалась ли повестка дня заседания ВР 29 августа, Разумков ответил, что этот вопрос еще не обсуждался, и может быть решен завтра. На уточнение, будет ли на этом заседании определен состав Кабинета министров, он сказал: "Как будет получаться. Если будет получаться, то я бы все и кадровые, и другие вопросы, как можно скорее предлагал решать. Но будем исходить из возможностей Верховной Рады IX созыва".

Разумков также уточнил, что завтра утром должно состояться заседание подгруппы Подготовительной депутатской группы, а сама группа должна начать заседание в 12.00.

Так, подытожил он, сегодня обсуждались вопросы, связанные с работой будущих комитетов и по персональному распределению должностей в них - сколько людей будут работать в каком комитете. Также обсудили некоторые предложения различных партий относительно руководящих должностей в комитетах.