Разумков сомневается в быстром введении технической преграды для "кнопкодавства"

Стефанчук убежден, что в новоизбранной Раде должна быть введена система «Рада-4».

Председатель Подготовительной депутатской группы новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сомневается в возможности введения в ближайшее время технической преграды для неперсонального голосования (так называемого кнопкодавства) в парламенте, но заявляет о законодательном урегулировании этого вопроса.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН о возможности введения сенсорной кнопки в системе «Рада-3» для предотвращения неперсонального голосования.

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«Насколько мне известно, там есть некоторые вопросы, связанные с гарантийным сроком использования, так как она была введена теоретически 11 или 12 лет тому назад, и я не уверен, что эта система соответствует всем тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины девятого созыва», - сказал он.

Разумков также подчеркнул, что Регламентом Верховной Рады на сегодняшний день не предусмотрено применение сенсорной кнопки, «и её введение может вызвать проблемы в принятии тех или иных решений».

В то же время Разумков подчеркнул, что, если речь идет в общем о борьбе с неперсональным голосованием, то у партии «Слуга народа» предлагают решения, которые направлены против такого явления.

Представитель президента в ВР Украины, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук добавил, что технический ресурс системы «Рада-3» исчерпан в 2008 году. Он подчеркнул, что одним из первых вопросов, который будет решаться в ВР, - это вопрос «идентификации голосования». Он отметил, что речь идет о необходимости введения системы «Рада-4». Стефанчук подчеркнул, что на первых порах парламент будет использовать систему «Рада-3» без каких-либо новшеств. При этом он напомнил, что у партии «Слуга народа» планируют предложить законопроект, которым предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование.