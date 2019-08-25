Волкер: надеюсь, что вскоре смогу встретиться с Сурковым

Волкер надеется на освобождение украинских пленных в ближайшее время.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен заключенных в Украине и России вскоре состоится.

Об этом он сказал в комментарии Громадському во время Шествия Достоинства в Киеве.

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«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним», — отметил Волкер.

Как сообщал УНИАН, с момента начала российской военной агрессии в Крыму и на Донбассе в 2014 году более 50 граждан Украины оказались в российских тюрьмах по надуманным обвинениям. Часть из них безосновательно удерживаются в российских СИЗО, а кое-кто уже получил немалые тюремные сроки. Среди них Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух и другие.

Действия России были осуждены иностранными государствами, международными институтами и известными политическими и культурными деятелями.

В конце августа 2019 года появилась информация о возможном обмене пленными между Украиной и Россией в ближайшее время. Среди украинцев, которых могут вернуть домой, назывались политзаключенные Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Станислав Клых и другие.