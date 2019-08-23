цей матеріал доступний українською

Зеленский сделал заявление по обмену пленными между Украиной и Россией

11:37, 23 августа 2019
Политика
1971 0
Глава государства не ответил, когда именно состоится обмен пленными / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена пленными между Украиной и РФ будут в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

Читайте такжеСенцова не включили в список на обмен пленными – росСМИ

На вопрос, когда состоится обмен пленными, Зеленский ответил: «Я работаю лично над этим вопросом ... Я работаю над этим уже два месяца».

«Дайте мне выполнить свое дело - я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело. Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать, если можно», - подчеркнул президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Возможный обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Украина#Россия#пленные#Владимир Зеленский