В "Правом секторе" рассказали, куда делись пропавшие материалы по делу Тимошенко

Об этом заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, сообщает 112.ua.

"Суть ситуации в том, что, когда были тяжелые времена после того, как власть предыдущая сбежала, то "Правый Сектор" взял под охрану некоторые административные здания и дом Пшонки (экс-генпрокурор - УНИАН), потому что мы понимали, что там могут храниться документы, которые могут открыть правду на преступления предыдущего режима", - сказал он.

Он подтвердил, что там было дело Тимошенко, "и там были еще всякие документы связанные практически с большинством известных оппозиционеров того времени".

Читайте такжеГеращенко обозвал Юлию Тимошенко и "Свободу" агентами Кремля

"После того, как мы заявили, что мы не охранная фирма, мы не можем охранять дом Пшонки, мы эти документы забрали, приехали в отель "Днепр", эти документы были у нас, все это, действительно, было в распоряжении "Правого Сектора", - рассказал Скоропадский.

Однако, по словам Скоропадского, все эти документы были изъяты представителями киевской милиции, когда "Правый сектор" выселяли из гостиницы "Днепр".

"То есть, этих документов у нас нет с марта прошлого года... Мы не могли попросить у них (представителей правоохранительных органов - УНИАН) никаких расписок, потому что все это происходило под дулами автоматов. У них на руках были шевроны Главного управления МВД города Киева и, собственно, вопрос к ним, документы, по крайней мере, от нас пошли к ним. Где они сейчас, я не могу ответить", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Украины Мустафа Найем, комментируя заявление Генпрокурора Украины Виктора Шокина о пропаже материалов по делу против Тимошенко, сказал, что они должны быть у "Правого сектора".