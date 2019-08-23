Всемирный конгресс украинцев призывает лидеров G7 привлечь РФ к ответственности

ВКУ считает, что любая дискуссия о приглашении России принять участие в заседаниях «Большой семерки» будет подрывать целостность международного правопорядка.

Всемирный конгресс украинцев призывает лидеров стран «Большой семерки» и представителей Европейского Союза во время встречи, на этих выходных во Франции, еще раз подтвердить свое обязательство поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которая защищает себя от продолжающейся российской военной и политической агрессии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

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«Любая дискуссия о приглашении России принять участие в заседаниях «Большой семерки» будет подрывать целостность международного правопорядка, который Россия продолжает безнаказанно нарушать. «Большая семерка» и ЕС должны еще больше усилить давление на Россию с помощью экономических и политических санкций против Российскую Федерацию и лиц, ответственных за нападение на Украину и незаконное заключение более 100 украинских политических заключенных и 24 захваченных моряков», - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Отмечается, что ВКУ глубоко обеспокоен недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа, которые выразили поддержку в восстановлении членства Российской Федерации в «Большой семерке».

«Поскольку Украина готовится отметить свою 28-ю годовщину независимости, одновременно защищая свои границы от военной агрессии Российской Федерации, ВКУ призывает международное сообщество привлечь Россию к ответственности за её преступления против украинского народа», - заявил Грод.

В ВКУ напомнили, что война привела к гибели 15 тысяч человек, перемещение 1,6 млн человек и негативно повлияла на жизнь более 4,4 млн жителей Донбасса. Человеческие права жителей Крыма продолжают нарушать российские оккупанты. Более 100 украинцев и крымских татар остаются незаконно заключенными российскими властями.