Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для возвращения России в G8 нет - МИД

В МИД заявили, что нет никаких признаков прекращения российской агрессии.

Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для возвращения России в "Большую восьмерку" нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо подвижек в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - подчеркнула Зеленко.

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При этом дипломат напомнила, что "Россию исключили из "Большой восьмерки" именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" является возможным только при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. На этом акцентировал внимание президент Украины и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - заявила Зеленко.

"Мы пока не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украина в результате вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - отметила спикер МИД.

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По ее словам, "последние заявления лидеров ФРГ, Великобритании и других государств показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы от уступок Кремлю".

На вопрос, будет ли реагировать МИД на оскорбительные комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой, Зеленко ответила: "В МИД Украины знают, что такое высокая дипломатия, поэтому в своих комментариях не будут опускаться до бульварного уровня и хамства представителей российского МИД".

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Германия и Великобритания выступили против. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины.

Спикер МИД РФ Захарова назвала это заявление Зеленского "бессмысленным набором букв" и пообещала "по-братски" помочь.