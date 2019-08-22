Преждевременно: Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в состав G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Берлине сошлись во мнениях относительно возвращения России в "Большую восьмерку".

Причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, говорить о возврате к этому формату преждевременно.

Об этом 21 августа заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает издание "Гордон".

По словам канцлера, есть "легкое движение" в реализации минского процесса, и если бы удалось добиться больших успехов в имплементации Минских соглашений, ситуация с возвращением РФ в G7 могла бы измениться.

"По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы причины [исключения РФ], датированные 2014 годом, были исключены", – сказала Меркель.

Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что полностью согласен с канцлером.

"Доводы в пользу возвращения России в G7 только предстоит найти", – заявил британский премьер.

Он напомнил об инциденте с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также о продолжающихся военных действиях в Украине.

В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Читайте такжеУкраинский вопрос будет решающим: во Франции назвали условия возвращения России в G8

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.