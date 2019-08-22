"Остановить кровавую войну": посол Украины в Германии рассчитывает, что Меркель поставит Путина на место

Дипломат подчеркнул необходимость проведения новой встречи в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель использует весь свой политический вес и наконец поставит президента Российской Федерации Владимира Путина на место для достижения мира на Донбассе.

Читайте такжеПутин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существуетОб этом Мельник заявил в эфире программы новостей саксонского телерадиоканала MDR. Перевод интервью размещен на сайте посольства.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких последних недель постоянно требует, чтобы встреча на высшем уровне в «нормандском формате» состоялась как можно быстрее, причем без всяких проволочек и предпосылок.

«Это крайне важно, ведь последняя такая встреча на высшем уровне состоялась в Берлине еще три года назад. С того времени Россия просто-напросто игнорировала выполнение Минских договоренностей. И Путин до сих пор даже не пошевелил пальцем, чтобы придерживаться своих обязательств, прежде всего о прекращении огня», – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что за это украинцы до сих пор платят непомерную цену.

Читайте такжеРазумков о проблеме мира на Донбассе: к сожалению, это не решается законами«Более 13 тысяч моих соотечественников потеряли свои жизни. Среди них более трех тысяч гражданских лиц! И это происходит в самом центре Европы! Хочу напомнить, что расстояние от Лейпцига (здесь расположена штаб-квартира MDR) к линии фронта на востоке Украины такая же, как от Саксонии до юга Франции. Следовательно, этот конфликт разворачивается прямо на пороге самой Германии, поэтому эту кровавую войну следует как можно скорее остановить», – заявил посол.

Мельник подчеркнул необходимость проведения новой встречи в «нормандском формате», чтобы склонить Путина к миру.

«В этом Меркель по-прежнему играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса», – резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинул Зеленскому условия деэскалации конфликта на Донбассе. В частности, в Кремле вновь заявили о необходимости предоставить террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР» особый статус и наладить с ними диалог, в том числе в рамках трехсторонней контактной группы в Минске.