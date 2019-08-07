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Путин выдвинул Зеленскому условия деэскалации конфликта на Донбассе

13:38, 07 августа 2019
Политика
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Внимание в разговоре было акцентировано на важности соблюдения «хлебного перемирия» / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому условия деэскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По их данным, внимание в разговоре было акцентировано на важности соблюдения «хлебного перемирия», а также на разведении сил и средств от линии разграничения.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие «обстрелы украинскими войсками» населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», - говорится в сообщении.

В Кремле снова заявили о необходимости предоставить террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР» особый статус и наладить с ними диалог, в том числе в рамках трехсторонней контактной группы в Минске

Кроме того, было «условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц», а также «обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с  Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.

Также сообщалось, что во время телефонного разговора Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы на Донбассе.

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Теги: #Путин#война на Донбассе#Владимир Зеленский