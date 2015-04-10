ФСБ отпустила вывезенную в неизвестном направлении крымскую журналистку

Об этом Крым.Реалии сообщил Андрей Клименко - главный редактор BlackSeaNews, где раньше Гучакова работала заместителем главреда.

«Поздно вечером отпустили домой. Других деталей пока нет», - сказал Клименко.

Как сообщалось ранее, с обыском сотрудники ФСБ к Татьяне Гучаковой пришли около 7:45 часов утра 9 апреля. Обыск длился 10 часов, после чего ее увезли в неизвестном направлении. Клименко отметил, что Гучакова уже больше года не сотрудничала с BlackSeaNews, однако она остается членом Национального союза журналистов Украины.

Читайте такжеВ Крыму ФСБ вызывает на допрос бывшего редактора Центра журналистских расследованийГлава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко задержание Гучаковой назвал «захватом ФСБ заложника» для запугивания бывших коллег Татьяны, которые после аннексии Крыма Россией работают в Киеве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей.

Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.