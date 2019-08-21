Позиция Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной - посол

Этьен де Монтень де Понсен заявляет, что такая позиция основывается на принципах международного права.

Новоназначенный посол Французской Республики Этьен де Монтень де Понсен заявляет, что позиция Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

«Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной», – подчеркнул де Понсен.

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Дипломат заверил в неизменности позиции Парижа относительно поддержки суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах. По словам посла Франции, такая позиция основывается на принципах международного права.

В свою очередь, Зеркаль отметила особую роль Франции как члена "нормандского формата" в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией. Также были обсуждены дальнейшие шаги по взаимодействию в этом формате.

Зеркаль поблагодарила посла за поддержку Францией Украины в деле обеспечения свободы судоходства в Азово-Черноморской акватории.

Кроме того, при обсуждении перспектив двусторонних отношений речь шла о конкретных мерах по углублению политического диалога, а также активизации экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол Франции подтвердил готовность его страны, председательствующей в «Группе семи», продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в имплементации реформ в Украине.

Напомним, СМИ сообщили, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G8 в следующем году.