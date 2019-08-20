Новая Рада будет принимать первые результативные решения уже 29 августа – новоизбранный депутат
Верховная Рада Украины VIII созыва во время заседания 29 августа будет рассматривать вопросы повестки дня и принимать первые результативные решения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила новоизбранный депутат от партии «Слуга народа», член подготовительной депутатской группы Галина Янченко.
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«Первое рабочее заседание будет 29 августа. Кроме торжественного заседания, с которого начнется день, далее будут рассматриваться вопросы повестки дня. Я думаю, что первые результативные решения будут приняты уже 29 августа», - заявила она.
Кроме того, Янченко уточнила, что вопрос повестки дня еще будет обсуждаться и рассматриваться во время заседания подготовительной депутатской группы.
Как сообщал УНИАН, 29 августа состоится торжественное заседание Верховного Совета девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.
Соответствующее решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы.