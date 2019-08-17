В Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности отелей и хостелов

Во время пожара в одесском отеле погибли 9 человек.

В Одесской области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

Читайте такжеГройсман поручил немедленно проверить гостиницы и санатории из-за пожара в Одессе, в результате которого погибло 8 человек

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" на ул. Водопроводной в Одессе поступила в ГосЧС сегодня в 01:34 ночи. Тушить пожар выехало 13 единиц техники и 65 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать только через три часа, в 04:32 утра. В результате случившегося погибли 9 человек.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает три версии причин пожара в одесском отеле "Токио Стар".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец отеля". Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки отелей и санаториев в Украине.