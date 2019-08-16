Зеленский решил украсить Офис президента картинами с шаурмой и пингвинами-нардепами (фото)

Среди картин, которые выбрал президент - работы Придуваловой, Поляковой, Адам, Минина и других художников.

Коридоры в здании Офиса президента Украины, которое в этом году открыли для посещений всем желающим, теперь будут украшать картины современных художников.

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Как сообщила замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко изданию "Вечерний Киев", президент Владимир Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

По ее словам, выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

Костенко опубликовала фото картин. На одной из них изображен урбанистический пейзаж: рынок на фоне высотки, а также лоток с надписью "Шаурма".

Напомним, ранее президента Зеленского высмеяли за поздравление с Днем Киева, в котором он рассказал о том, как покорял столицу, и назвал запах шаурмы возле метро тем, что "делает Киев Киевом".

Через несколько дней глава государства оригинально ответил хейтерам, опубликовав фото с этим блюдом, посоветовав чиновникам почаще его употреблять.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – написал Зеленский.