В этом нет ничего страшного: Зеленский ответил на критику «запаха шаурмы» поеданием шаурмы (фото)

Президент посоветовал политикам покупать шаурму, чтобы быть ближе к простым людям.

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел шаурму на автозаправке и опубликовал пост об этом в Facebook.

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По его словам, в шаурме «нет ничего страшного» – она может быть решением в случае напряженного графика. Публикацию сопровождает соответствующее фото.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», – отметил Зеленский.

Свою публикацию глава государства сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма, что можно рассматривать как «троллинг» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский упомянул шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева.

«Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал он.

Ремарка Зеленского вызвала резонанс среди пользователей, породив множество критики, шуток и мемов. Многие оказались недовольны тем, что шаурма стала «символом» столицы.