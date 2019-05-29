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В этом нет ничего страшного: Зеленский ответил на критику «запаха шаурмы» поеданием шаурмы (фото)

16:30, 29 мая 2019
Политика
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Зеленский и члены его команды сделали фото с шаурмой / Facebook - Володимир Зеленський

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По его словам, в шаурме «нет ничего страшного» – она может быть решением в случае напряженного графика. Публикацию сопровождает соответствующее фото.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», – отметил Зеленский.

Свою публикацию глава государства сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма, что можно рассматривать как «троллинг» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский упомянул шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева.

«Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал он.

Ремарка Зеленского вызвала резонанс среди пользователей, породив множество критики, шуток и мемов. Многие оказались недовольны тем, что шаурма стала «символом» столицы. 

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Теги: #Владимир Зеленский#шаурма