Президент Польши: Украина должна иметь право ходатайствовать о получении членства в ЕС

Украина должна иметь право ходатайствовать о получении членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Польши Бронислав Коморовский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Читайте такжеПольша поддерживает предоставление Украине безвизового режима с ЕС – Коморовский

Лидер Польского государства подчеркнул, что для него визит в Украину является возможностью подтвердить решительную поддержку независимой Украины, которая имеет право на защиту своей территориальной целостности.

"Для меня также это возможность подчеркнуть однозначную позицию Польши в поддержке европейских устремлений Украины. Польша стояла, стоит и будет стоять на позиции, что Украина должна иметь право ходатайствовать о членстве в Европейском Союзе и в других структурах Западного мира, если этого захочет", - подчеркнул Коморовский.