Украинского режиссера Сенцова доставили в Лефортовский районный суд Москвы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле суда собралась группа россиян, которые пришли поддержать Сенцова, они встретили режиссера аплодисментами.

Суд сегодня рассмотрит ходатайство Главного следственного управления ФСБ РФ о продлении срока содержания Сенцова под стражей.

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Процесс освещают украинские и российские СМИ. Также в зале суда присутствует сотрудник консульского отдела при Посольстве Украины в Москве.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля 2015 г. Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.