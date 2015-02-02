Украинскому режиссеру Сенцову в РФ предъявили новое обвинение

Об этом сообщается на сайте общественной организации "Открытая Россия". Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса РФ ("незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, взрывных веществ и взрывных устройств").

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Соответствующее постановление ему вручили сотрудники СИЗО "Лефортово", где он содержится с конца мая 2014 года.

Адвокаты Олега Сенцова заявляют, что всю прошлую неделю им не удалось связаться со следователем и узнать подробности нового обвинения.

Ранее режиссеру предъявили обвинение в покушении на незаконное приобретение оружия и взрывчатки. Ему также вменяют организацию террористического сообщества, теракт, совершенный организованной группой и приготовление к теракту. Своей вины Олег Сенцов не признает.

26 декабря Лефортовский суд Москвы продлил до 11 апреля 2015 года срок его содержания под стражей.