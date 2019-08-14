В партии «Слуга народа» планируют привлекать народ к обсуждению законопроектов

Представитель президента в Верховной Раде отметил, что не считает такую практику популизмом.

В партии «Слуга народа» планируют привлекать граждан к разработке законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель президента в Верховной Раде, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, комментируя первоочередные законодательные планы будущей фракции в парламенте.

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«Блок законодательных инициатив от «Слуги народа» перевалил за 300 законодательных инициатив. Там есть разные наработки. Когда оно будет и в каком формате - это вопрос дискуссии в парламенте. У нас есть первоочередные законы, затем есть законы, по которым мы готовы вступать в широкую профессиональную дискуссию, и есть так называемые законы на будущее. Это, как правило, крупные законы кодификаций, которые требуют основательной разработки. Мы планируем провести основательно систематизацию законодательства, чтобы все законы сбить в кодексы и предложить новую систему нормативно-правовых актов, и принять закон о нормативно-правовых актах, чтобы у нас появилась правовая азбука», - сказал он.

Также он добавил, что народ Украины будет иметь возможность участвовать в обсуждении законопроектов. «Мы готовим изменения, по которым даже народ Украины может стать инициатором обсуждения нормативно-правовых актов», - подчеркнул Стефанчук.

Вместе с тем он не считает привлечение народа к законотворчеству популизмом. «У нас есть статья 5 Конституции, которая определяет, что высшим источником власти является народ. Но сегодня такая ситуация, что народ единственный, кто отделен от принятия решений каким-либо способом. Мы хотим вернуть это, и у нас есть механизмы, и мы их обсуждаем. Но каким образом мы будем это вводить, это станет предметом дискуссии, потому что нам надо учесть и уроки «Брекзита», и другие негативные референдумы, и сделать так, чтобы народ Украины учился быть ответственным в своем государстве», - подчеркнул Стефанчук.