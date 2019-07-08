Зеленский предложит Раде расширить перечень субъектов, подлежащих люстрации - Стефанчук

Во внесенном главой государства законопроекте речь пойдет, в частности о президенте и народных депутатах.

В Верховную Раду Украины будет внесен законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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"На этой неделе президент Украины уже внес в Верховную Раду еще один законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда относительно определения подсудности дел, чтобы не попал в него весь хлам, а сосредоточиться в приоритетах на тех делах, которые действительно важны для Украины", - сказал он.

Представитель президента сообщил, что дорабатывается и будет внесена в парламент еще одна инициатива главы государства Владимира Зеленского.

"Еще одна инициатива президента, которую мы дорабатываем сейчас, о том, что много кто говорит, что президент там как-то противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации. Включая президента, народных депутатов и всех высших топовых чинов, которые существуют в Украине", - сообщил Стефанчук.

Он также напомнил, что Зеленский подал в ВР и определил как безотлагательный законопроект, который касается ответственности депутатов за кнопкодавство. "Давайте начнем вместе наводить этот порядок", - сказал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство».