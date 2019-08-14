Постпред Британии в Совбезе ООН заявила о нарушении прав украинцев в оккупированном Крыму
08:07, 14 августа 2019Политика
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По словам Карен Пирс, украинцам, которые не пожелали менять гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам.
Карен Пирс / REUTERS
В Крыму украинцам, отказавшимся сменить гражданство на российское, отказывают в доступе к базовым услугам.
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Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Карен Пирс, сообщает пресс-служба британского МИД.
"Вопреки международному гуманитарному праву, в Крыму украинским гражданам, не пожелавшим менять свое гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам", - заявила Пирс.
Она также вспомнила о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии.
Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.
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