У Путина назвали отношения Украины и России "запущенными" и заявили о готовности к "прагматичному" диалогу

19 августа Путин обсудит с Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в "нормандском формате".

Президент России Владимир Путин выступает за диалог с Киевом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает издание ТАСС.

По его словам, Путин выступает за диалог с Киевом для решения проблем в нынешней "запущенной ситуации", но важнее - результат реализации договоренностей.

""Само себе общение двух глав государств (России и Украины - ред.) - это тот факт, который можно оценить только положительно", - считает он.

"Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - уточнил Песков.

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У Пескова спросили, есть ли перспективы личной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, на что он ответил: "Путин очень прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех соображений и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Также Песков сообщил, что 19 августа Путин обсудит с Макроном (Эммануэль Макрон президент Франции – ред.) во Франции ситуацию в Украине и работу в нормандском формате".

"19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", - рассказал Песков.

"Темы очевидны - это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы, это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - добавил представитель Кремля.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает идею расширить "нормандский формат" представителями США и Великобритании.

"Мы исходим из того, что формат согласован, он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, важно не распылять внимание", - сказал он.

Менее категоричен был президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что новая встреча с руководством Украины "в любом формате" может состояться после формирования правительства.

8 июля Зеленский русском обратился лично к Владимиру Путину: "Надо поговорить? Надо. Давайте. Чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Британии Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске".

Позже в Госдепе США приветствовали идею Зеленского расширить "нормандский формат".

10 августа Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.