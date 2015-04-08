Для крымчан запустили онлайн-проект по изучению украинского языка и литературы
10:43, 08 апреля 2015Политика
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Сайт предназначен "для тех, кто имеет ограниченный доступ к услугам учителя/преподавателя украинского языка и литературы, учебно-методическим материалам".
Крымчан будут учить украинскому языку и литературе онлайн
Всю информацию на сайте структурировано на три курса: популярный язык и литература, базовый курс украинского языка и литературы, украинский язык и литература для сдачи ВНО.
Читайте такжеРоссия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)Как сообщается на ресурсе, преподаватели всегда находятся на связи (он-лайн) с 09.00 до 23.00 по киевскому времени и могут консультировать, отвечать на вопросы, давать рекомендации по телефону, скайпу или через электронную почту.
Примечательно, что в коротких описательных текстах на сайте есть довольно много ошибок, особенно пунктуационных.
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