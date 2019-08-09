У Зеленского рассказали, какие законопроекты новая ВР примет в первую очередь

Один из первых законопроектов, который должен принять новый парламент, касается импичмента президента.

Первоочередными задачами новой Верховной Рады будет принятие обещанных законопроектов и защита экономики страны.

Читайте такжеВ "Слуге народа" еще не вели "глубоких дискуссий" насчет коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания Подготовительной депутатской группы.

"Мне кажется, что вопросы, которые будут рассматривать в первую очередь, - это вопрос выполнения обещаний и защиты экономики Украины. Это вопрос номер один", - сказал Стефанчук.

Он уточнил, что в первую очередь будут принимать законопроекты, которые обещал президент. По его словам, один из первых законопроектов для принятия новым парламентом будет об импичменте президента.

Кроме того, как добавил Стефанчук, будет блок антикоррупционных законопроектов, экономических, инфраструктурных, по безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношений.

Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об импичменте будет одним из первоочередных в повестке дня новой Верховной Рады.