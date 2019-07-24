Эксперт объяснил, грозит ли Зеленскому импичмент с новой Радой

Абсолютное большинство народных депутатов будет поддерживать Зеленского, уверен эксперт.

Президент Владимир Зеленский будет иметь полную поддержку нового парламента, поэтому даже в случае принятия закона об импичменте, он не станет его первой жертвой.

Об этом сказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время чата на "Главреде".

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Для импичмента нужно, чтобы три четверти депутатов проголосовали за импичмент. А здесь все наоборот: абсолютное большинство народных депутатов будет поддерживать Зеленского, а при поддержке Родины и некоторых мажоритарщиков даже возникнет возможность провести некоторые конституционные изменения", - сказал эксперт.

Фесенко также уточнил, что Владимир Зеленский будет иметь решающее влияние на парламент девятого созыва.

Напомним, ранее лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что после парламентских выборов политсила будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение и об отмене депутатской неприкосновенности.