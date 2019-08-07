В "Слуге народа" анонсируют "существенные изменения в управлении Киевом"

Соответствующий законопроект будет касаться, в частности, восстановления районных советов.

В рамках реформы децентрализации партия "Слуга народа" намерена возобновить в Киеве районные советы и их исполнительные органы.

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Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о столице, сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель».

По словам Безгина, этот проект является одним из первоочередных и Верховная Рада 9-го созыва может рассмотреть его уже в сентябре текущего года.

"Новый законопроект предусматривает существенные изменения в управлении Киевом, чтобы наконец отдать необходимые права общинам. Это касается восстановления районных советов, отделение КГГА от исполнительной ветви столицы", – рассказал он.

Политик напомнил, что сейчас в Киеве есть районные госадминистрации (РГА), но нет избирательных органов – райсоветов.

"То есть, по сути нет самоуправления на уровне районов. Наша позиция по Киеву: мы должны создать при Киевсовете исполком, восстановить районные советы, и при райсоветах тоже будут исполнительные комитеты, которые будут непосредственно заниматься проблематикой района", – разъяснил Безгин.

"РГА – по сути, назначенцы, которые не несут политической ответственности, и представляют центральную вертикаль. Их мы хотим убрать", – уточнил он.

Райсоветы в Киеве были ликвидированы решением КГГА в 2010 году. В 2015-м райсоветы были номинально восстановлены, однако выборы на районном уровне до сих пор так и не состоялись.

В начале июля 2019 года появилась информация, что новый глава государства Владимир Зеленский стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации.