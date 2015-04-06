Лавров заявляет, что конституционную реформу в Украине нужно согласовать с "Луганском и Донецком"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина останется унитарной страной с одним украинским государственным языком.

"В Минских договоренностях речь идет о том, что конституционная реформа, включая закрепление в ней особого статуса Донбасса, должна осуществляться по согласованию и с согласия Луганска и Донецка", - утверждает Лавров.

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По его словам, за этим "нормандский формат" обязался следить, чтобы все происходило в контексте Минских соглашений.

"Там не сказано об унитарности, украинский язык (как единственный государственный - УНИАН), там есть перечень вопросов, закрепленных в документе, одобренном главами государств, который должен обязательно фигурировать в конституционной реформе - согласованность с Донецком и Луганском", - сказал Лавров.

Он отметил, что в этом Минском документе есть вопрос языка, финансовой и экономической децентрализации, избирательных полномочий, вопрос "особых связей этих территорий" с РФ.

"Конечно, "нормандская четверка будет мониторить, как этот документ выполняется. У нас серьезную озабоченность вызывает то обстоятельство, что закон об особом статусе был принят не в соответствии с обязательствами, которые Украина взяла на себя в Минске, а в прямом противоречии этих обязательств", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, и такую модель государства поддерживают почти 90% граждан.

"Децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией. Украина была, есть и, я убежден, будет оставаться унитарным государством. И не потому, что мы с вами здесь, сверху, так решим, а потому, что мы регулярно изучаем общественное мнение. И могу вас заверить, что за последний год поддержка обществом унитарной модели управления государством является очень мощной, и на сегодня приближается к 90%", - сказал Порошенко.