В партии «Слуга народа» назвали главного претендента на пост председателя фракции в ВР

В политсиле предполагают, что первое заседание парламента состоится в конце августа - начале сентября.

В партии «Слуга народа» рассматривают кандидатуру Давида Арахамии на должность главы фракции в Верховной Раде.

Об этом телеканалу «НАШ.Макси-ТВ» сообщил кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Василий Мокан.

«Политическая партия «Слуга народа» будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Руслана Стефанчука, на должность главы фракции - Давида Арахамию», - сообщил он.

Мокан также отметил, что он вошел в состав рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой первого заседания парламента. По его словам, скорее всего, первое заседание ВР состоится в конце августа - начале сентября.

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Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политсила будет предлагать его кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. Также, по его словам, у политсилы есть кадровые предложения по руководству парламентских комитетов.

К началу работы Верховной Рады «Слуга народа» планирует согласовать полный перечень кандидатур на должности в будущем правительстве, добавил Разумков.