Всем судьям Окружного админсуда Киева, фигурирующим в расследовании НАБУ, вручили подозрения

Трем судьям ОАСК - Адлову, Вовку, Погрибниченко, а также судье, как оказалось, Суворовского райсуда Одессы Шепитко инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура вручила подозрения всем четырем судьям, фигурирующим в записях Национального антикоррупционного бюро Украины, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила сотрудник пресс-службы ГПУ Марина Хоменко.

«На сегодня ГПУ вызвала трех судей ОАСК, а также судью Суворовского райсуда Одессы для проведения процессуальных и следственных действий. А именно для объявления подозрения и допроса. Им всем объявлены подозрения. Допросы продолжаются», - сказала она.

Хоменко уточнила, что судьям вручили подозрения по ст. 351-2 (препятствование деятельности ВККС), ст. 375 (вынесение судьями заведомо неправосудного решения), а также ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов).

Также она добавила, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении всех четырех судей от занимаемых должностей и избрании меры пресечения.

На следующей неделе, по ее словам, генеральный прокурор Юрий Луценко проведет очередное совещание и заслушает прокуроров и следователей по этому делу.

Кроме того, Хоменко заявила, что пока решается, на какой именно мере пресечения для этих судей будет настаивать прокуратура.

Ранее спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что для председателя ОАСК Павла Вовка будут просить домашний арест.

Читайте такжеСудьи Окружного админсуда Киева пожаловались на НАБУ и ГПУ в Высший совет правосудия

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров якобы судей Окружного админсуда Киева, которые, по мнению следствия, свидетельствуют об их противоправном вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

В Бюро заявили, что в ходе расследования противоправной деятельности отдельных судей ОАСК следствие задокументировало признаки уголовных преступлений, представляющих угрозу национальной безопасности.

По данным следствия, заключаются они в следующем: законом об обеспечении права на справедливый суд от 12 февраля 2015 года введено квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам. При наличии сомнений в добропорядочности судья подлежит увольнению без возможности быть повторно назначенным на эту должность. Оценивание проводится Высшей квалификационной комиссией судей вместе с Общественным советом добропорядочности.

«В соответствии с данными ВККС, квалификационное оценивание председателя ОАСК Павла Вовка и большей части судей этого суда было впервые назначено комиссией в июне 2018 года. В течение года оно неоднократно переносилось комиссией по ходатайству Вовка в связи с чрезмерной загруженностью суда. Вместе с тем, не желая проходить оценивание, председатель суда начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в свой же суд. Предметом этих исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий из-за якобы истечения сроков, на которые она была назначена законом», - говорится в опубликованных НАБУ материалах.

По замыслу Вовка, судьи возглавляемого им суда должны были бы установить, что срок полномочий членов ВККС истёк в 2018 году. «Целью этих действий была остановка квалификационного оценивания судей из-за искусственно созданного конфликта интересов между комиссией и судьями ОАСК, поскольку судьи, которых должны оценивать члены ВККС, рассматривают дела относительно полномочий указанных членов», - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что в ходе расследования также было установлено, что в разработанный Вовком план были вовлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности ГБР, задачей которого было оказание давления на ВККС с целью сложения полномочий отдельными ее членами.

26 июля, детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. Руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований. Также Горбатюк заявил о подготовке сообщения о подозрениях руководству и еще четырём судьям Окружного административного суда Киева из-за вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений.

На 2 августа в ГПУ для вручения повесток были вызваны судьи ОАСК Павел Вовк, Евгений Аблов и Игорь Погрибниченко, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.