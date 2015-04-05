Крым для России оказался дороже любой из республик Северного Кавказа - СМИ

Из них 125 млрд рублей ($2,15 млрд) – это чистые трансферты из российского бюджета. По сути, степень дотационности полуострова составляет 85% (дотационность Севастополя – 70%).

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Об этом пишет журналист Павел Казарин в статье Радио Свобода.

"Для сравнения, дотационность Ингушетии – 87%, Чечни – 82%, Дагестана – 70%. Но в абсолютных цифрах вотчина Рамзана Кадырова получает 56 млрд, Дагестан – 60 млрд рублей. Крым для России оказался дороже любой из республик Северного Кавказа", - написал Казарин.