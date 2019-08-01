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Богдан написал заявление об увольнении - СМИ (обновлено)

20:08, 01 августа 2019
Политика
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Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении / фото УНИАН

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в опубликованном заявлении, Богдан якобы просит уволить его с должности по собственному желанию.

УНИАН не удалось получить официального подтверждения этой информации в Офисе президента.

Однако, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка в комментарии УНИАН опроверг сообщение об увольнении Богдана.

фото 24tv.ua

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента Украины указом от 21 мая.

Во время президентской предвыборной компании Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам.

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Теги: #Андрей Богдан#Офис Президента