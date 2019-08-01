Богдан написал заявление об увольнении - СМИ (обновлено)

Как отмечается в заявлении, фото которого обнародовано в СМИ, Богдан просит освободить его от должности по собственному желанию.

СМИ опубликовали фото заявления об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в опубликованном заявлении, Богдан якобы просит уволить его с должности по собственному желанию. УНИАН не удалось получить официального подтверждения этой информации в Офисе президента. Однако, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка в комментарии УНИАН опроверг сообщение об увольнении Богдана. Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента Украины указом от 21 мая. Во время президентской предвыборной компании Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам.

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