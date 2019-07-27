Зеленский в Одессе сходил на пляж (фото)

Глава государства опубликовал фотографию одного из пляжей в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский находится сегодня, 27 июля, на отдыхе в Одессе.

Фотоснимок одного из пляжей опубликован на его странице в Facebook.

«Мы. Везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», - подписал снимок Зеленский.

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Он пожелал всем украинцам хороших выходных.

Как сообщал УНИАН, накануне, 26 июля президент Зеленский неожиданно прибыл в Одессу рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом.

О цели визита главы государства не сообщалось. О ней ничего не смогли сказать, в том числе в Одесской областной государственной администрации.

Между тем, Зеленский отправился на Морской вокзал Одесского порта, где в летнем театре проходило шоу «Лига Смеха. Кубок чемпионов».

Кроме того, 25 июля в Одессу прибыл самолет АН-148 президентского авиаотряда. Пассажирами авиалайнера класса VIP была охрана и обслуживающий персонал «первого лица». Супруга главы государства Елена Зеленская тоже находится в Одессе.

По данным издания "Думская", она отдыхала в пляжном комплексе «Табу» на пляже «Дельфин», и якобы для простых людей левое крыло пляжа было закрыто, а охрана состояла из нескольких кордонов полиции и спецслужб. Также ради безопасности супруги президента, по данным очевидцев, дно на пляже проверяли водолазы.