В НАПК посчитали размеры последних выплат для партий из старого состава Рады

Больше всего средств получит партия «Народный фронт», а меньше всех - «Батькивщина».

Из госбюджета Украины в третьем квартале будут профинансированы шесть партий.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принято решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности.

Так, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий: «Народный фронт» - более 36 млн 363 тыс. грн; «Европейская солидарность» (согласно решению ХII внеочередного съезда партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» об изменении названия политсилы) - почти 35 млн 842 тыс. грн; «Объединение «Самопомич» - почти 32 млн 165 тыс. грн, из которых 14 млн 142 тыс. - средства при соблюдении предусмотренного законодательством гендерного принципа «Радикальная партия Олега Ляшко» - почти 12 млн 232 тыс. грн; «ВО «Батькивщина» - более 9 млн 329 тыс. грн;.

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Также отмечается, что «Оппозиционный блок» в третьем квартале получит средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности партии в размере 50% (за II и III кварталы) общей суммы ежегодного государственного финансирования для политической партии, почти 31 млн грн.

«Перечисление средств политической партии осуществлено вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национальным агентством о неперечислении средств государственного финансирования уставной деятельности во втором квартале 2019 года», - отметили в НАПК.