Дело Окружного админсуда Киева: Горбатюк опровергает обвинения Луценко в свой адрес

По словам Сергея Горбатюка, проект подозрения передается на подпись генпрокурору или его заместителю без доказательств, а если они нужны, то следователь или прокурор может их предоставить в письменном или устном виде.

Руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк опровергает обвинения в его адрес со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление генпрокурора Юрия Луценко в Facebook о ситуации вокруг сообщения о подозрении судьям Окружного административного суда Киева.

«Пусть покажет, по каким делам мы направляли тексты подозрений с доказательствами. В проектах подозрений никаких доказательств не должно содержаться. В полномочиях заместителя генпрокурора - подписать эти проекты, потому что подготовили и завизировали их следователь и прокурор. А если он сомневается, то может заслушать прокурора по поводу доказательств, или может изучить сами материалы уголовного производства», - сказал Горбатюк.

Он также добавил, что нельзя через канцелярию направлять доказательства: "Для чего? Чтобы с ними все ознакомились?».

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Кроме того, Горбатюк опроверг слова Луценко о том, что проекты подозрений были направлены только сегодня утром заместителю генпрокурора. Горбатюк отметил, что эти проекты были доставлены заместителю генпрокурора Сергею Кизю еще в пятницу около 16.00. Однако, отмечает Горбатюк, оказалось, что его приемная уже закрыта, и поэтому было принято решение отправить также и по почте.

«Направлены проекты были в пятницу после обеда. Понимая, что по почте эти проекты поступят только в понедельник утром, мы поехали непосредственно в приемную Кизя. Там было закрыто, поэтому проекты поступили в понедельник через канцелярию», - отметил он.

Горбатюк выразил удивление, что вся страна еще в пятницу узнала об этих подозрениях, а руководство ГПУ даже не заинтересовалось этим.

«На всю страну было сообщено кому направлены эти проекты. А если вы сомневаетесь, то набирайте меня, Донского (прокурор Алексей Донской - УНИАН). В субботу, воскресенье, мы все бы привезли, если бы очень кому-то хотелось. К тому же у нас есть система электронного документооборота, и по этой системе проекты подозрения зашли к ним еще в 14.15 в пятницу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, генпрокурор Луценко обвинил Горбатюка в телепиаре и предупредил о возможной служебной ответственности, комментируя ситуацию с судьями Окружного административного суда Киева.

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26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляли обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил тогда Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должно быть немедленная реакция. В свою очередь, в ОАСК заявили, что работники НАБУ и ГПУ оказывается давление на их судей, в частности, помещение заблокировано, а работа суда парализована.