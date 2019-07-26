В окружном административном суде Киева заявили о давлении на судей со стороны НАБУ и ГПУ

Также в суде утверждают, что его работа парализована.

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) заявляют, что работниками НАБУ и ГПУ оказывается давление на судей ОАСК, в частности, что помещение заблокировано, а работа суда парализована.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на официальном сайте суда.

«Сегодня, 26 июля, работниками НАБУ и ГПУ осуществляется грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда города Киева - сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда», - говорится в сообщении.

Также в ОАСК утверждают, что следственные действия проводятся «с нарушением территориальной подсудности дела».

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«Ходатайство о проведении обыска было подано следственным Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, находящийся в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение ГПУ было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос о возможных правонарушениях со стороны судей не относится к сфере компетенции этого Управления», - заявляют в ОАСК.

Постановление на проведение обысков в Окружном административном суде города Киева выдано судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовному производству в 2014 году и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

В ОАСК считают действия ГПУ и НАБУ «неправомерными» и «свидетельствующими о попытках давления на судей и их дискредитацию».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляют обыски в Окружном административном суде Киева.

Сегодня на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств , ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано огромное количество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это организованное системное давление на принятие решений судами», - сказал Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция.

«Органы, в которые было осуществлено вмешательство, - это влияние на принятие решений Конституционным судом, на принятие решений ВККС и ВСП (фактически те органы, которые могут влиять на судебную систему и привлечение к дисциплинарной ответственности), на министерства и ведомства, влияние на ГБР . Огромный объем действий по признакам преступлений, которым обязательно будет дана оценка», -подчеркнул Горбатюк.