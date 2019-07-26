Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании - Гройсман

Гройсман подчеркнул, что не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций и не собирается мешать действующему.

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире Радио НВ.

«В соответствии с Конституцией, все председатели областных госадминистраций слагают свои полномочия перед вновь избранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а дальше вопрос назначения - назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил», - заявил премьер.

По словам Гройсмана, вопрос об увольнении Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

«Это полномочия президента. Я не мешал прежнему президенту назначать председателей администраций и не буду мешать президенту действующему», - заверил он.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос освобождения Кличко от должности председателя КГГА.

Богдан направил правительству письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

«В соответствии с законом «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента», - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

«Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

По словам Рябошапки, премьер должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Киевский городской голова Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы.

25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу.