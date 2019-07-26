Кличко рассказал о двух встречах с Зеленским и нескольких – с Богданом

Мэр Киева обсудил с президентом динамику реализации реформ и борьбу с коррупцией.

Киевский городской председатель Виталий Кличко рассказал о двух своих встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и о нескольких встречах с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на пресс-конференции.

"У меня было несколько встреч с главой Офиса президента господином Богданом. У меня были две встречи также с президентом Зеленским, на которых мы озвучили ключевые вызовы, которые на сегодняшний день есть, не только перед городом Киевом, и перед страной. Это в первую очередь - о динамике реализации реформ, борьбе с коррупцией, и в этом направлении акцент также был сделан и на городе Киеве ", - сказал Кличко.

Как заверил мэр Киева, "ни один человек не влияет на меня для принятия решений, только воля киевлян, и я работаю исключительно в законодательном поле".

Как сообщал УНИАН, Кличко заявил, что Богдан предлагал ему двух человек на выбор для согласования действий в отношении Киева. "Озвучена была фамилия господина Вавриша и озвучена фамилия господина Ткаченко", - сказал Кличко.