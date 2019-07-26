Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

Кличко вызывают сегодня в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявляет, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращение являются надуманными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на пресс-конференции.

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Он подтвердил, что его вызывают в ГБР в делах, обращение по которым подали "представители прошлой власти, представители администрации президента Януковича".

Мэр Киева считает, что эти дела являются надуманными.

"Я не буду идти в ГБР. Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы. Я ознакомился с этими делами. Там два представления. Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы. Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, Кличко вызывают 26 июля в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.