Зеленский провел встречу с будущими "Слугами народа" и предупредил, что их могут выгнать

Президент встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Там отметили, что президент встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку.

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Как сообщает источник "Украинской правды", присутствовавший на встрече, кроме Зеленского там были также глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Отмечается, что это была мотивационная встреча-знакомство, которое длилась около часа.

"Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза", - рассказал собеседник.

Зеленский также добавил, что они все пришли менять страну. "Если у кого-то другая цель - можете составлять мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник президента.

Напомним, по данным обработки 99,90% электронных протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.