Харизматичный, экстравагантный и прямолинейный: кто такой Борис Джонсон (видео)

Харизматичный, импульсивный блондин, писатель, журналист, бывший мэр Лондона и недипломатичный дипломат сменил танцующую Терезу Мэй.

Консервативная партия Великобритании 23 июля официально объявила результаты выборов своего лидера. Со значительным перевесом на них одержал победу Борис Джонсон, который станет новым премьер-министром.

Борис Джонсон, бывший журналист, а сейчас один из самых популярных политиков Великобритании.

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У него нетипичная внешность, а еще Бориса часто сравнивают с Дональдом Трампом. Скандальности имиджа предоставляет прямолинейность и нежелание или неумение выбирать слова.

Он не раз откровенничал о своих отношениях с наркотиками, бросая фразы вроде: "Мне как-то дали кокаин, но я чихнул, так что в нос ничего не попало".

Также Джонсон регулярно попадает в курьезные ситуации. В статусе мэра он на глазах у журналистов упал в реку, участвуя в уборке мусора. А во время подготовки к Олимпиаде, желая эффектно появиться на публике, застрял на подвесном тросе.

Он ездит на работу на велосипеде и снимается в различных телешоу. Поговаривают, что Джонс специально ерошит волосы, чтобы казаться смешным и "своим парнем".