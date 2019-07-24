Трамп считает, что торговля с Евросоюзом "обдирает" США

Дональд Трамп подчеркнул, что Евросоюз создавался с целью достичь экономического превосходства над США.

Европейский союз ведет с США неравноправную торговлю, "обдирая" Америку.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на всеамериканской конференции старшеклассников Turning Point USA, сообщает zn.ua со ссылкой на Fox News.

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"Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков − наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас", − заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Евросоюз создавался с целью достичь экономического превосходства над США, которые вынуждены защищать европейские страны посредством НАТО.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил "превратить тарифную войну в валютную".