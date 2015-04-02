Порошенко представил нового главу Тернопольской ОГА Барну

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня во время встречи президента с активом области в сессионном зале Тернопольского облсовета.

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"Степан Барна не нуждается в представлении, хорошо знаю его с бурных времен Помаранчевой революции. Это человек с качественным образованием, настоящий патриот, готовый работать в моем режиме - 24 часа в сутки ", - сказал Петр Порошенко.

При этом добавил, что времени на "раскачку" новому председателю ОГА он не даст. "Уже с завтрашнего дня я буду жестко спрашивать с вас так будто вы уже давно возглавляете область", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2014 года Петр Порошенко указом удовлетворил заявление "свободовца" Олега Сиротюка и уволил его с должности председателя Тернопольской ОГА.

Справка УНИАН. Степан Барна родился 9 октября 1979 года в селе Нагорянка Чертковского района Тернопольской области. В 2001 году окончил Тернопольский государственный педагогический университет им. Гнатюка, исторический факультет. В 2004 году окончил Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины с отрывом от производства - аспирантура.