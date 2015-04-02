Порошенко представил нового главу Тернопольской ОГА Барну
Президент Петр Порошенко представил нового председателя Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Степана Барну.
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня во время встречи президента с активом области в сессионном зале Тернопольского облсовета.
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"Степан Барна не нуждается в представлении, хорошо знаю его с бурных времен Помаранчевой революции. Это человек с качественным образованием, настоящий патриот, готовый работать в моем режиме - 24 часа в сутки ", - сказал Петр Порошенко.
При этом добавил, что времени на "раскачку" новому председателю ОГА он не даст. "Уже с завтрашнего дня я буду жестко спрашивать с вас так будто вы уже давно возглавляете область", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2014 года Петр Порошенко указом удовлетворил заявление "свободовца" Олега Сиротюка и уволил его с должности председателя Тернопольской ОГА.
Справка УНИАН. Степан Барна родился 9 октября 1979 года в селе Нагорянка Чертковского района Тернопольской области. В 2001 году окончил Тернопольский государственный педагогический университет им. Гнатюка, исторический факультет. В 2004 году окончил Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины с отрывом от производства - аспирантура.