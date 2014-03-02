Турчинов продолжает назначать новых председателей ОГА

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 215/2014 уволил Александра Удовиченко с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.

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Другим своим указом № 216/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Виктора Богайчука на должность председателя Полтавской областной государственной администрации.

Также Турчинов назначил Николая Романчука председателем Николаевской областной государственной администрации вместо Геннадия Николенко.

Другим указом и.о. Президента Украины уволил Василия Берташа с должности председателя Ровенской областной государственной администрации и назначил на его место Сергея Рыбачка.

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Кроме того Турчинов своим указом № 225/2014 уволил Николая Костяка с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. На должность губернатора Херсонщины назначен Юрий Одарченко.

Также Турчинов своим указом № 225/2014 освободил Михаила Добкина с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что Добкин уволен согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины.

Другим своим указом № 224/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Игоря Балуту на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 221/2014 освободил Валентина Хоптян с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Отмечается, что Хоптян уволен согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины.

Другим своим указом № 222/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Олега Сиротюка на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Также Турчинов уволил Игоря Яговдика с должности председателя Сумской областной государственной администрации и на его место назначил Владимира Шульг.

Указы обнародованы официальным Интернет-представительством и. о. Президента Украины.