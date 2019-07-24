Зеленский переназначил Демченко советником президента
00:48, 24 июля 2019Политика
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Советником Зеленского стал Демченко, который работал с Порошенко, Ющенко и Кучмой.
Бывший советник Порошенко стал новым советником Зеленского / Фото: РБК-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Перед этим Зеленский уволил Демченко с такой же должности, на которой он работал при Петре Порошенко с 2014 года.
За свою карьеру, Демченко также возглавлял офис третьего президента Украины Виктора Ющенко (2006−2010).
В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
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