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Зеленский переназначил Демченко советником президента

00:48, 24 июля 2019
Политика
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Бывший советник Порошенко стал новым советником Зеленского / Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Перед этим Зеленский уволил Демченко с такой же должности, на которой он работал при Петре Порошенко с 2014 года.

За свою карьеру, Демченко также возглавлял офис третьего президента Украины Виктора Ющенко (2006−2010).

В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

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Теги: #советник#Владимир Зеленский#Демченко