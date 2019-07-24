Зеленский переназначил Демченко советником президента

Советником Зеленского стал Демченко, который работал с Порошенко, Ющенко и Кучмой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

Перед этим Зеленский уволил Демченко с такой же должности, на которой он работал при Петре Порошенко с 2014 года.

За свою карьеру, Демченко также возглавлял офис третьего президента Украины Виктора Ющенко (2006−2010).

В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.