"Слуга народа" исключил амнистию для тех, кто замешан в военных преступлениях

Амнистия для боевиков не распространяется ни в Украине, ни за рубежом, заявил Разумков.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для решения военного конфликта на Донбассе недопустимым является амнистия для людей, которые замешаны в военных преступлениях. Читайте такжеВ "Слуге народа" считают, что местные выборы все-таки состоятся в 2020 году

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», - заявил Разумков в эфире телеканала ICTV.

Как сообщал УНИАН, ранее в Конституционном суде обжаловали законы об «особом статусе» для Донбасса и об амнистии боевикам.