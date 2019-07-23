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"Слуга народа" исключил амнистию для тех, кто замешан в военных преступлениях

02:07, 23 июля 2019
Политика
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Разумков исключил амнистию для тех, кто замешан в военных преступлениях / Фото УНИАН

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для решения военного конфликта на Донбассе недопустимым является амнистия для людей, которые замешаны в военных преступлениях.

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«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», - заявил Разумков в эфире телеканала ICTV.

Как сообщал УНИАН, ранее в Конституционном суде обжаловали законы об «особом статусе» для Донбасса и об амнистии боевикам.

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Теги: #Донбасс#амнистия#Дмитрий Разумков